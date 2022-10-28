«Форд» оторвал дверь «Фольксвагену» в конфликте на ЗСД в Петербурге

Конфликт на ЗСД закончился оторванной дверью. Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Потерями с обеих сторон закончился дорожный конфликт на ЗСД в Петербурге. Между собой поспорили владельцы кроссовера «Форд» и универсала «Фольксваген». В итоге первый автомобиль остался без зеркала, а второй - без двери.

- Съезд с ЗСД. «Форд» выпендривался, а отвечать не захотел, - написали очевидцы в телеграм-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видно, как недовольный водитель «Фольксвагена» пытается через стекло докричаться до оппонента, а потом одним ударом крушит зеркало заднего вида. На это шофер «Форда» дает по газам и сносит открытую водительскую дверь «Фольксвагена».

Наблюдавшие за этим автомобилисты удивленно вопрошают: «Это что? Куда я вообще попал?».

Закончился инцидент вызовом ГИБДД, кто прав, а кто виноват, установит уже полиция.