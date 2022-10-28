Имя для детеныша ленивцев из Ленинградского зоопарка выберут петербуржцы

Годовалый ленивец. Фото: Скриншот из видео

Ленивцу из Ленинградского зоопарка выбирают имя. Для этого сотрудники объявили целый конкурс для посетителей. Совсем недавно специалисты определили пол годовалого малыша. И оказалось, что Ирвин и Соня уже год воспитывают мальчика.

- Ленивец родился 10 октября прошлого года. Это был первенец в семействе ленивцев. Теперь ему пора дать имя. Конкурс на лучшее имя пройдет с 28 октября по 28 ноября. Для участия посетителям предлагаем кинуть в специальный ящик бумажку с написанным именем для питомца. Обязательно указать контактные данные, чтобы мы смогли поздравить победителя конкурса, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Ящик стоит на входе в павильон «Тропический дом». Там же можно посмотреть как живут мама с малышом-ленивцем. Победителю, который придумает лучшее имя для детеныша, подарят билеты в зоопарк. Итоги будут подведены в социальных сетях зоопарка 1 декабря.