70 исков об оспаривании мобилизации поступило в суды Петербурга

В Петербурге суды получили 70 исков об оспаривании мобилизации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество исков об оспаривании решений о мобилизации выросло в Петербурге до 70. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов. За два дня приняты к рассмотрению 11 новых дел. Плюс в Калининский райсуд поступила жалоба об оспаривании штрафа за неявку в военкомат по повестке.

- 28 сентября истец получил повестку. 29 числа он явился с документами, в том числе с удостоверением об отсрочке. После предъявления документов сотрудник военкомата сообщил, что истец может быть свободен, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

16-17 октября история повторилась. Мужчина попросил сделать отметку на повестке, что он приходил.

А вечером 17 же октября мужчине пришло письмо, что он оштрафован за неявку в военкомат 6 октября. Истец указывает, что повестки на 6 число не получал. В документах есть неточности, о составлении протокола о неявке он не был уведомлен.

Суд запросил все документы для вынесения решения по штрафу.

Это вторая подобная жалоба в Петербурге.