Владельцы нелегальных торговых павильонов устроили дебош из-за сноса помещений

Сотрудники ККИ демонтировали 8 нелегальных торговых павильонов. Фото: ККИ Петербурга

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проводят работы по освобождению территорий от незаконных торговых павильонов. Так, в четырех районах города выявлено 8 таких точек. Торговые павильоны демонтируют, только вот не все работники этих помещений относятся к решению адекватно.

- В Ленинском районе владельцы такого павильона мешали сотрудникам Комитета делать свою работу. Они толкали наших работников. На пол павильона вылили краску. Выбили телефон из рук одного из сотрудников. Вели себя агрессивно. Пришлось вызывать полицию, - рассказали в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

До начала работ по демонтажу торговых павильонов были проведены проверки законности их установки. Правоустанавливающих документов у владельцев торговых точек не было. Поэтому теперь им придется возмещать потраченные на демонтаж деньги.