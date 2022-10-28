Продолжение частичной мобилизации в Петербурге опровергли в ЗВО

В Петербурге завершены основные мероприятия по мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Информацию о том, что частичная мобилизация все-таки продолжается в Петербурге, опровергли в пресс-службе Западного военного округа. Ранее о прекращении «основных мероприятий» сообщили в Смольном. Только пока не понятно, что именно за мероприятия имеются в виду.

- В Петербурге завершены основные мероприятия по мобилизации, - рассказали «КП-Петербург» представители военного округа.

Напомним, о завершении частичной мобилизации в России президенту Владимиру Путину доложил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. 300 тысяч резервистов мобилизованы в стране, а значит, поставленная задача выполнена.

82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону специальной военной операции, а 218 тысяч новобранцев пока только проходят обучение на полигонах. Частичная мобилизация при этом будет официально завершена, когда соответствующий указ подпишет президент России Владимир Путин.