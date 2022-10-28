Суд Петербурга впервые рассмотрит дело о фиктивной вакцинации от ковида

Женщины выдали четырем петербуржцам фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут судить двух медицинских сестер, которые подделывали документы за деньги. Женщины выдали как минимум четырем петербуржцам фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19. В городе это первое такое уголовное дело, подобных ситуаций раньше не возникало.

- С 1 июля по 18 октября 2021 года медсестры внесли ложные данные в систему о четырех людях, которые якобы поставили прививки от ковида. За это каждый из них заплатил медработникам по 5 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

За такой проступок суд может назначить женщинам штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет или же лишение свободы на два года. Сейчас медсестры находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы судье, но пока не приняты к производству.