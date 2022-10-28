Более тонны молочной продукции не прошли проверку на качество в Петербурге

В Петербурге проверили качество молочной продукции Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге проверили качество молочной продукции. За 9 месяцев этого года сотрудники Роспотребнадзора исследовали 2300 проб по нескольким показателям. После выявленных нарушений из оборота изъяли более тонны молочных изделий.

- Пробы исследовали по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям, а также на содержание антибиотиков. 8% не соответствует норме по физико-химическим показателям, а 2% - по микробиологическим, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Сотрудники регионального ведомства также выявили молочную продукцию, которую запрещено ввозить в страну из-за санкций. Кроме этого, эксперты зафиксировали нарушения условий хранения и реализации таких товаров.

Некоторые продавцы торговали молоком, не имея для этого специальных документов. На нарушителей составлены протоколы, они будут привлечены к административной ответственности.