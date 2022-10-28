Два миллиона человек вакцинировались от гриппа в Петербурге

Прививочная компания стартовала в конце августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти два миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа по состоянию на 27 октября. Прививочная компания стартовала в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На данный момент от гриппа привились 1 миллион 967 тысяч 930 человек. Это 36,55% от всего городского населения. Вакцинация продолжится и в ноябре, - говорится в сообщении ведомства.

До конца года в рамках национального календаря прививок планируется вакцинировать от гриппа 3 миллиона 240 тысяч человек. Это 60% населения Петербурга. При этом 2 миллиона 728 тысяч из них – взрослые, 500 тысяч – дети, 12 тысяч – беременные женщины.

При этом план по вакцинации детей и беременных женщин почти выполнен. Почти 460 тысяч юных петербуржцев уже вакцинированы. Это 92% от плана. Почти 12 тысяч беременных женщин привились. В данном случае, план выполнен на 99%.