Два курьера на автомобилях столкнулись на Курляндской улице в Петербурге

Обе машины шли на обгон, но не поделили полосу. Фото: https://vk.com/spb_today

Два автомобиля курьеров петербургских заведений общепита столкнулись на дороге вечером 28 октября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Два курьера не поделили дорогу. ДТП произошло на Курляндской улице, - говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в момент столкновения оба автомобиля находились на встречной полосе, то есть машины шли на обгон, но не смогли поделить полосу.

В комментариях к посту не обошлось без шуток о том, что кто-то из петербуржцев так и не дождался доставки пиццы вечером в пятницу. В происшествии будут разбираться инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне в Зеленогорске под мостом застряла фура. Это второй такой случай за неделю. Грузовик перекрыл движение по одной из двух полос.