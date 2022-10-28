Ксения Собчак скоро может вернуться в Россию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ксения Собчак, возможно, вернется в Россию в ближайшее время. Постановление о привлечении телеведущей как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 миллионов отменило МВД. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на ТАСС.

- Ранее журналистку и телеведущую подозревали в вымогательстве денег у руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. Сейчас она проходит по делу свидетелем, - говорится в сообщении KP.RU.

Напомним, недавно телезвезда покинула страну, и это стало неожиданностью для многих. Собчак уехала без мужа и сына Платона.

Где находится шестилетний ребенок журналистки, было неизвестно. Позже с корреспондентом «КП-Петербург» об этом поговорила жена Эммануила Виторгана (дедушки Платона) Ирина.