СКА обыграл «Динамо» по буллитам

Матч завершился со счетом 4:3. Фото: пресс-служба СКА

Матч московского «Динамо» и СКА прошел 28 октября. Хоккейные команды встретились в столице на «ВТБ Арене». Исход встречи решила серия буллитов. Успешнее в ней оказались петербуржцы. Матч завершился со счетом 4:3.

- В ворота «Динамо» были заброшены две шайбы за четыре попытки. Москвичи при этом не реализовали ни одной. Армейцы продолжают победную серию матчей. Это была шестая игра подряд, в которой петербуржцы одержали победу, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал на пресс-конференции, что на 100% доволен игрой команды в первом периоде. Но дальше игроки совершали ошибки. Успеху могли помешать и полученные хоккеистами травмы.

- Завтра будем разбирать ошибки, подтянем дисциплину. Нужно уметь играть и совершать правильные действия, даже если есть сильная усталость, - отметил тренер, слова которого приводит пресс-служба хоккейного клуба.