Пожар на складе в Металлострое полностью ликвидирован спустя три дня после возгорания

Пожар тушили три дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар на складе в Металлострое ликвидировали вечером 28 октября. 25 октября огонь охватил 12 тысяч квадратных метров. Локализовать пламя удалось в ночь на 26 октября, а вот до конца избавиться от последствий спасатели смогли только через три дня.

- В здании склада горели строительные материалы. Уровень сложности пожара повышался до третьего. Огонь тушили 123 спасателя и 27 пожарных машин, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Работы по проливке пожара велись с 15:35 26 октября. Сотрудники МЧС два дня поливали водой здание склада, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Напомним, для тушения огня ночью 25 октября пришлось использовать пожарный поезд. Кроме этого, спасатели пользовались специальной техникой – коленчатыми подъемниками и пожарной автолестницей. Позже недалеко от здания работала специальная передвижная лаборатория, которая отслеживала химию и радиацию в воздухе.