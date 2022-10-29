Вторая группа блокадников из Карелии приехала на отдых и лечение в Петербург

Ветераны проведут 18 дней в пансионате в Курортном районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая группа ветеранов из Карелии прибыла на отдых и лечение в Петербург. Семь пенсионеров проведут в пансионате «Заря» в Курортном районе 18 дней. Там для них организована оздоровительная медицинская программа.

- Жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Карелии, приехали по приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова. Всего восемь человек. Семь ветеранов, каждому из которых больше 82 лет, и один сопровождающий, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Помимо лечения, ветеранам предоставят питание. Для них организован культурный досуг, в рамках которого блокадники посетят Пискаревское мемориальное кладбище, Музей обороны и блокады Ленинграда и театры Петербурга.

В пансионате «Заря» одновременно с жителями Карелии сейчас отдыхают еще 430 человек, среди которых тоже есть жители блокадного Ленинграда.