Шесть миллиардов рублей потратят на ремонт лифтов в Петербурге в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжают ремонтировать лифты в многоквартирных домах. За 2022 год Фонд капитального ремонта модернизировал 1001 лифт: были отремонтированы кабины, лифтовые шахты, машинные и блочные отделения. До конца года планируется обновить 1461 подъемник.

- Для фонда самая масштабная задача – это замена лифтового оборудования. В бюджете на 2023-2025 год на эти цели запланировано по 6 миллиардов рублей ежегодно. Будут отремонтированы 3600 лифтов, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В 2022 году на капитальные ремонты многоквартирных домов была выделена субсидия – 3 миллиарда рублей. На эти деньги будут отремонтированы 1088 лифтов в 288 домах. Такое решение приняли члены городского правительства на рабочем совещании с губернатором Александром Бегловым.