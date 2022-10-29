Детский сад на 100 малышей появится на улице Бабушкина

Садик займет три этажа в 27-этажном доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Невского района получат новый детский садик. Как сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга, город получит в собственность три нежилых помещения на улице Бабушкина, 84 корпус 2, строение 1. Их превратят в дошкольное учреждение.

Соответствующее постановление правительства подписал Александр Беглов. В приобретение садика вложены бюджетные инвестиции.

- Общая площадь встроенных нежилых помещений - 1686 кв. м. Они расположены на первом, втором и третьем этажах двадцатисемиэтажного жилого дома, - уточнили в пресс-службе.

Садик сможет принять сотню малышей от 1,6 годика до 7 лет. Для самых маленьких здесь откроют две ясельные группы, для ребят постарше - три группы общеразвивающей направленности. Когда пустые помещения в здании станут детсадом, в пресс-службе не уточнили.