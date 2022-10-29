Минувшая ночь стала самой теплой с 1967 года в Петербурге

С понедельника в городе станет ощутимо холоднее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшая ночь едва не установила температурный рекорд в Петербурге. Пока все спали, воздух прогрелся до небывалых для октября +9,7 градуса, совсем как 55 лет назад. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

- Ночь хотя и стала самой теплой, но значение температуры воздуха +9,7 гр. только повторило рекордную отметку 1967 года. Да, бывает так, через столько лет и две одинаковые температуры, - поделился синоптик.

Циклон, принесший в город такой теплый воздух, останется с петербуржцами еще на денек. В субботу ожидается до +12 градусов, но к обеду картину подпортит дождь - его принесет атмосферный фронт. А вечером разгуляется ветер, который будет хозяйничать в Петербурге ночью и в первой половине дня в воскресенье. По словам Александра Колесова, вода в Неве немного поднимется, но бояться наводнения не стоит. С понедельника в город придет похолодание.