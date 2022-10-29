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НовостиЭкономика29 октября 2022 8:34

Депутаты Госдумы попросили Мишустина компенсировать Петербургу потерю 77 млрд рублей

Эти деньги город может потерять из-за отмены КГН
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Потеря миллиардов рискует замедлить в городе строительство крупных развязок, соцобъектов и обновление общественного транспорта.

Потеря миллиардов рискует замедлить в городе строительство крупных развязок, соцобъектов и обновление общественного транспорта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Госдумы, представляющие Петербург, попросили главу Правительства РФ Михаила Мишустина компенсировать Северной столице потерю 77 млрд рублей. Как написал в своем телеграм-канале депутат Александр Тетердинко, не досчитаться столь крупной суммы город рискует с 1 января 2023 года, когда институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) перестанет существовать.

Парламентарий Михаил Романов поддержал коллегу и продолжил объяснение. КГН исчезнет, поскольку в стране заработает новый порядок распределения налога на прибыль организаций, являющихся бывшими участниками КГН. Из-за изменений Петербург потеряет большую часть этого налога, а ведь в города зарегистрировано несколько подобных организаций. Крупнейшая из них - структуры ПАО «Газпром». 77 млрд рублей минуют городскую казну и будут аккумулированы Москвой - столица имеет преимущество при распределении федеральных бюджетных средств.

- Снижение доходной базы бюджета повлечет сокращение городских расходов, что приведет к невозможности исполнения городом своих обязательств, - предупредил Михаил Романов.

Депутат упомянул возможные проблемы со строительством крупных транспортных развязок, социальных объектов и обновлением общественного транспорта.