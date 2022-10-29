Три школы в исторических зданиях Петербурга капитально отремонтируют

Школы начнут закрываться на ремонт с декабря 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге капитально отремонтируют и отреставрируют три школы, расположенные в исторических зданиях. Как рассказали в пресс-службе Смольного, речь идет о гимназии №166, школах №181 и №321.

Капремонт в этих школах проведут впервые с XIX–начала XX века, все перекрытия и основания в зданиях не меняли веками.

- В новых районах мы строим современные школы - с бассейнами, спортзалами, спортивными площадками. Реконструкция исторических школьных зданий позволяет сделать их более удобными, более современными, - отметил губернатор Александр Беглов.

Школы уже заключили контракты на разработку документации, это продлится до 15 декабря 2023 года. Затем здания начнут поэтапно закрывать на ремонт, а учеников временно переведут в другие учреждения. В следующем году местная администрация планирует провести ремонт еще в 20 школах.