Губернатор Беглов убрал листву на субботнике вместе с петербуржцами

С улиц уже вывезли более пяти тысяч тонн пыли и загрязнений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 29 октября, в Петербурге провели традиционный общегородской день благоустройства и «Добрый субботник». На массовую уборку улиц и парков перед холодами вышли тысячи горожан - студенты, школьники, общественные организации, ветераны и просто местные жители. Большой субботник считается кульминацией осеннего месячника по благоустройству.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, грабли в руки взял и губернатор Александр Беглов. Он присоединился к субботнику в Полюстровском парке, убрал листву вместе с горожанами и посадил остролистный клен.

В других районах привели в порядок более сотни площадок, в том числе землю у Среднерогатского пруда, сквер на проспекте Тореза и берег Финского залива на Южной Кронштадтской дороге.

- С улиц вывезено более пяти тысяч тонн пыли и загрязнений. Помыто более 1300 павильонов ожидания транспорта. Покрашено более 14,3 тысяч урн. Ликвидирована 41 несанкционированная свалка, - добавили в пресс-службе.