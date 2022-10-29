Аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание с 30 октября

Оборудование и транспорт готовы к холодному сезону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аэропорт Пулково переходит на зимний график работы с 30 октября. Все транспортные средства и оборудование аэропорта прошли проверку и готовы к работе в холодный период года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Также в Пулково рассказали о новинках в международной программе полетов: из Петербурга планируется пустить рейсы в египетский Шарм-Эль-Шейх, Астану, Коломбо в Шри-Ланке. Еще часть направлений станет чаще, например, в Анталью, Стамбул, Баку, Хургаду, Ереван, Ташкент и Самарканд. Впервые полетит в Стамбул популярная авиакомпания «Россия».

- Всего прямые перелеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга в 25 зарубежных городов. В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 64 российским направлениям, - сказали в пресс-службе.

Например, в Калининград начнет летать «Ижавиа», а в Минеральные воды - «Аэрофлот». Также для пассажиров запустят чартерные рейсы в Казань и Новокузнецк.