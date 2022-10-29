Генерал армии Золотов поздравил петербургские подразделения Росгвардии с юбилеем образования службы

Ведомство создали в 1952 году. Фото: Росгвардия

Генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников петербургского отделения Росгвардии с юбилеем образования службы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году ему исполняется 70 лет.

Служба вневедомственной охраны появилась в 1952 году благодаря Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, Росгвардию собрали из работников, "высвобождающихся из охраны". Впоследствии из наружной сторожевой охраны сформировалась профессиональная структура.

- Глава ведомства подчеркнул, что за семь десятилетий служба обрела передовой статус и безупречный авторитет, как в профессиональном сообществе, так и среди граждан страны, - отметили в пресс-службе.

Генерал армии заявил, что подразделения Росгвардии смогли добиться лидирующих позиции в охранной деятельности, а также стали важным элементом государственной системы обеспечения национальной безопасности. Виктор Золотов поблагодарил своих коллег за безупречную службу и верность долгу, а ветеранам Росгвардии высказал особые слова признательности.