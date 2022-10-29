Участник СВО из Бурятии, спасший 150 сослуживцев, прилетел в Петербург на реабилитацию

Лейтенант смог продолжить бой, несмотря на ранение. Фото: Telegram / Баир Жамсуев

Участник СВО и Герой России, старший лейтенант Балдан Цыдыпов прилетел в Петербург на реабилитацию. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Уроженца Бурятии в Северной столице встретили земляки-волонтеры, которые помогают соотечественникам проходить лечение, покупать лекарства, одежду, телефоны, восстанавливать документы.

- Бурятское землячество Санкт-Петербурга одними из первых в стране организовало волонтерское движение по поддержке раненых бойцов-участников СВО, которые поступают на лечение в филиалы Военно-медицинской Академии и 442 военного госпиталя, - рассказал Баир Жамсуев и пожелал лейтенанту скорейшего выздоровления.

В одном из летних боев в Киевском районе Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев, когда его мотострелковый батальон попал под артобстрел. Уже контуженный, Цыдыпов смог продолжить бой и уничтожить бронетехнику противника. В июне военнослужащему вручили звезду Героя России. Лейтенант получил тяжкие ранения, ему провели уже 14 операций и вытащили из тела около 2 килограммов металлических осколков. Он продолжит лечение в Петербурге.