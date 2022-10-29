Две иномарки не поделили дорогу и подбили автобус на Шафировском проспекте

Пострадал ли кто-то в этом ДТП, неизвестно. Фото: ВК/ДТП и ЧП

Вечером пятницы, 28 октября, в Красногвардейском районе Петербурга произошло странное ДТП. Две легковые машины не поделили дорогу недалеко от съезда с Шафировского проспекта на Индустриальный, столкнулись и подбили попутный автобус. Только вот маневр одного из водителей выглядел не случайным, а намеренным.

В соцсетях появилась видеозапись с автомобильного регистратора. На видео заметно, как в легковушку, которая ехала позади автобуса и начала плавно перестраиваться на полосу справа от него, въезжает двигавшийся сзади автомобиль. Сцепившись боками, обе машины влетели в автобус, а затем едва ли не кубарем покатились к отбойнику.

Вторая машина то ли не рассчитала скорость и расстояние, то ли не учла маневр попутчика, то ли вовсе сделала это специально. Внимательные пользователи соцсети посчитали, что водитель решил подрезать другого автомобилиста.

- Выглядит как специальный таран. еще в конце попой поддал дополнительно.

- Он скорее хотел красиво подрезать, чтобы проучить, - предположили горожане.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП, неизвестно.