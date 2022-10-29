Школьники из Мариуполя приехали в Петербург на осенние каникулы

Оздоровительную программу подготовили для 120 ребятишек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На осенние каникулы в Петербург приехали 120 школьников из Мариуполя. С 29 октября по 7 ноября дети и сопровождающие их взрослые отдохнут в образовательно-оздоровительном лагере «Молодежное», сообщили в пресс-службе Смольного.

- Мы рады вновь приветствовать гостей из Мариуполя. Этим летом порядка 1500 ребят отдохнули в каникулы в Петербурге. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию, - сказал губернатор Александр Беглов и пообещал, что детям окажут помощь по социальной и психологической адаптации.

Для ребят разработали насыщенную культурную программу с экскурсиями по Петербургу, играми и творческими занятиями. Часть из них проведут студенты РГПУ имени Герцена, будущие учителя уже развлекали юных мариупольцев летом в лагере «Дружных». А для сопровождающих ребят педагогов подготовили мастер-классы и образовательные семинары по российским стандартам.

Сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена будут проводить творческие занятия. Помогать сотрудникам лагеря будут студенты педагогического колледжа №1 им. Некрасова. Они уже работали летом с мариупольскими школьниками в лагере «Дружных».