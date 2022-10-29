Трое разбойников с ножом отняли у жителя Парголово иномарку и два мобильных телефона

Ущерб пострадавшему составил более миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 28 октября, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала о беде своего 30-летнего знакомого. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили подробности этого случая.

Как выяснилось, в тот день на Заречной улице в Парголово к мужчине пристали незнакомцы, вооруженные ножом. Угрожая оружием, они отняли у него автомобиль «Киа Рио» и два мобильных телефона, после чего скрылись с награбленным. Ущерб оставшемуся ни с чем мужчине составил больше миллиона рублей, позднее и он пришел с заявлением в полицию.

Угонщиков нашли «по горячим следам» в тот же день, в отдел уехали трое мужчин и женщина от 34 до 47 лет.

- В ходе обыска были изъяты похищенные мобильные телефоны, а также ключи от автомобиля и нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), - уточнили в ведомстве.

Двое мужчин задержаны, судьба остальных еще решается.