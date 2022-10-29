Легендарной атомной подлодке К-3 починили носовую и кормовую части

Совсем недавно лодку по суше везли через весь Кронштадт к музею военно-морской славы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол» вовсю чинят и восстанавливают. Совсем недавно советский атомоход перевезли от портового комплекса «Моби Дик» до здания Музея военно-морской славы, где судно останется в качестве музейного экспоната.

Сейчас подлодке отремонтировали носовую и кормовую части, рассказала в своем телеграм-канале руководитель пространства «Остров фортов» Ксения Шойгу. Обе части судна ювелирно спозиционировали друг относительно и друга и соединили надежным сварочным швом.

- На очереди — финальное восстановление лёгкого корпуса, возвращение на место рулей, стабилизаторов и антенн, - поделилась Шойгу дальнейшими планами по работе над лодкой.

Перед простым людом легендарная К-3 предстанет следующим летом, когда на «Острове фортов» откроется упомянутый музей. К громадному (длиной в 107 метров и весом в 2,5 тысячи килограммов) экспонату можно будет даже прикоснуться.