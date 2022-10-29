На «Госуслугах» Петербурга появилась страница о поддержке для семей мобилизованных

Страницу будут пополнять свежей информацией. Фото: gu.spb.ru

На портале госуслуг Петербурга появилась новая информационная страничка. Теперь сайт рассказывает о перечне доступных мер поддержки для родственников мобилизованного. Об этом обновлении сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Перейти на страницу можно из раздела «Полезная информация», раздел обещают пополнять новыми данными. На сегодняшний день семья мобилизованного петербуржца может рассчитывать на бесплатное питание ребенка в школе, детский льготный проезд в наземном транспорте, метро и пригородных электричках, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также приоритетный прием в школы города. Еще родственники мобилизованного могут быть освобождены от родительской платы за детсад.

- По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, можно обращаться на горячую линию службы «122». Официальную информацию также можно получить через чат-бот в Telegram, - напомнили в комитете.