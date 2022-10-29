Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 16:48

На «Госуслугах» Петербурга появилась страница о поддержке для семей мобилизованных

В перечень мер входит льготный проезд для ребенка, бесплатное питание в школе, освобождение от платы за детсад
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Страницу будут пополнять свежей информацией. Фото: gu.spb.ru

Страницу будут пополнять свежей информацией. Фото: gu.spb.ru

На портале госуслуг Петербурга появилась новая информационная страничка. Теперь сайт рассказывает о перечне доступных мер поддержки для родственников мобилизованного. Об этом обновлении сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Перейти на страницу можно из раздела «Полезная информация», раздел обещают пополнять новыми данными. На сегодняшний день семья мобилизованного петербуржца может рассчитывать на бесплатное питание ребенка в школе, детский льготный проезд в наземном транспорте, метро и пригородных электричках, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также приоритетный прием в школы города. Еще родственники мобилизованного могут быть освобождены от родительской платы за детсад.

- По всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией, можно обращаться на горячую линию службы «122». Официальную информацию также можно получить через чат-бот в Telegram, - напомнили в комитете.