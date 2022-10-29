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НовостиОбщество29 октября 2022 18:21

Четверть опрошенных петербуржцев считает, что Хэллоуин нужно запретить

А вот 33% опрошенных "Комсомолкой" людей видят в зарубежном празднике обычный маскарад
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Всего 3 процента опрошенных действительно любят Хэллоуин и празднуют его.

Всего 3 процента опрошенных действительно любят Хэллоуин и празднуют его.

Фото: Олег ЗОЛОТО

25 процентов петербуржцев считают, что Хэллоуину в России не место и зарубежный праздник необходимо запретить. Опрос об отношении к Хэллоуину в своих соцсетях провела "Комсомольская правда в Петербурге". Узнать мнение горожан редакция решила после опубликованного в соцсетях скандала: женщина так возмущалась изрезанным тыквам и паутине на инсталляции в одном из продуктовых магазинов, что тематическое украшение убрали.

Всего в опросе приняли участие 208 человек. 33 процента считают Хэллоуин обыкновенным маскарадом и не видят в иностранном празднике ничего плохого. Другие 25 процентов назвали праздник бесноватым и заметили, что "у нас есть и свои". Всего 3 процента признались, что ждут Хэллоуин и обожают придумывать себе костюмы для тематической вечеринки, еще 4 процента сказали, что любят украшения к этому празднику. Оставшиеся 10 процентов решили молча понаблюдать за спором сторон.

- А как ещё можно относиться к сатанизму? Только резко отрицательно! - радикально высказался один из читателей.

- Сатанизм и эти праздники - разные вещи, не нравится - не обращайте внимания. У людей своя история, - попытался примирить оппонента другой.