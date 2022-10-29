Пять градусов тепла и сильный ветер ждет Петербург 30 октября

Больших осадков не будет, максимум- небольшая морось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воскресенье, 30 октября, обещает петербуржцам не самую прогулочную погоду. Температура воздуха упадет до +3...+5 градусов, сильно разгуляется западный ветер. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь на воскресенье могут продолжаться небольшие дожди, уже днем серьезных осадков можно не ждать - сохранится максимум небольшая морось, а еще может выглянуть солнце. Атмосферное давление будет повышаться. А вот к ветру придется приготовиться: МЧС предупредило горожан о его усилении, населению приходят смс-сообщения с неприятным прогнозом.

- 30 октября местами ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с, на побережье Финского залива местами до 23 м/с, - рассказали спасатели.

Словом, стоит перенести прогулки на более погожий день, а на улице обходить деревья, рекламные щиты и столбы электропередач. Машину лучше загнать в гараж или припарковать подальше от деревьев, а дома закрыть окна.