Похолодание до плюс 3 и штормовой ветер обещают Петербургу в воскресенье

В Ленобласти обещают мокрый снег с дождем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний день недели в Петербурге будет прохладным и ветреным. О прогнозе погоды в Северной столице рассказал синоптик Михаил Леус в своем telegram-канале «Погода от шефа». По словам метеоролога, 30 октября город на Неве окажется в тылу циклона.

- В начале дня в Санкт-Петербурге +3,+5 градусов, к вечеру похолодает до +1,+3 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, - написал синоптики.

В Ленинградской области тоже бушует непогода. В отдельных частях региона прогнозируют мокрый снег с дождем.