Сильный ветер свалил деревья на иномарки в Петербурге

Дерево полностью накрыло иномарку в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Всю ночь в Петербурге бушевал сильный ветер, поэтому утром местные жители справлялись с последствиями. В нескольких районах деревья повалило на припаркованные автомобили.

Один из таких случаев произошел в Кировском районе. Как рассказали очевидцы в telegram-канале «Мегаполис», у дома на Краснопутиловской улице, 94 дерево полегло на автомобиль «Пежо». Ветками повредило кузов машины и оставило вмятины.

Другое ЧП произошло в Огородном переулке, 6 к2. Дерево полностью легло на «Ниссан», также повредив кузов. О пострадавших ничего не сообщается.

Не повезло и красной иномарке. Фото: t.me/Megapolisonline

Еще в субботу МЧС объявило штормовое предупреждение на 30 октября. Погода началась еще вечером 29 октября. Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Водителей просят быть осторожными и не парковать автомобили возле больших конструкций и деревьев.