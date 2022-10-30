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НовостиОбщество30 октября 2022 7:26

Из-за сильного ветра в Петербурге отменили ночную разводку мостов

Переправы не разводились в ночь на 30 октября
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Штормовое предпреждение объявлено в Петербурге.

Штормовое предпреждение объявлено в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер в Петербурге отменил ночной развод мостов. Переправы не поднимались в ночь на 30 октября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

- В ночь на 30 октября мосты не разводятся в связи с ухудшением метеорологических условий, - сообщили в «Мостотрест».

Штормовое предупреждение объявили МЧС с 29 на 30 октября. По данным метеорологов, в городе ожидается сильный ветер. Его скорость оценивают в 18 метров в секунду, в некоторых прибрежных районах он может достигать 23 метров в секунду.