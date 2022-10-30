Татьяна Толстая пожаловалась на внезапное отключение газа в петербургской квартире

Толстая оставила без газа еще пять квартир. Фото: t.me/TatyanaTolstaya

Известная российская писательница Татьяна Толстая осталась без газа в своей петербургской квартире. На это она пожаловалась в своем telegram-канале. Толстая утверждает, что на днях к ней приходили сотрудники газовой службы, а после проверки они перекрыли весь стояк. Причиной стали нарушения при установке газовой трубы и колонки. В результате без коммуникаций, а в том числе и горячей воды, остались еще и соседи писательницы. Газ перекрыли еще в пяти квартирах.

- Интересно, что с 2003 года до вчерашнего дня моя колонка и плита никого не интересовали. Газовики не приходили, не стучались в дверь, не бросали предупреждений и угроз в почтовый ящик, - возмущается Толстая. - На мой вопрос о том, чего именно они от меня хотят, они отвечали: не знаем, делайте что хотите, но чтобы все было по правилам, и краны чтобы были видны.

Она пыталась решить ситуацию в разговорах с руководством газовиков и просила отключить газ только в её квартире, но добиться этого не удалось.