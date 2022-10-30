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НовостиПроисшествия30 октября 2022 9:05

В Петербурге у станции «Новый Петергоф» загорелся пассажирский автобус

Никто из пассажиров не пострадал
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
С огнем боролись две пожарные машины и десять человек спасателей.

С огнем боролись две пожарные машины и десять человек спасателей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажирский автобус горел в Петродворцовом районе Петербурга. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС города, а также очевидцы. По данным ведомства, на привокзальной площади на станции «Новый Петергоф» загорелась кабина автобуса. В пожарную службу сообщили в 9:45 30 октября.

- В автобусе происходило горение по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 10:05 пожар уже полностью локализовали. Для тушения привлекали два пожарных автомобиля и десять человек личного состава.