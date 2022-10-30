Рестораторы Петербурга заморозили новые проекты из-за спада прибыли

Рестораторы Петербурга заморозили крупные проекты в ожидании лучших времен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рестораторы Санкт-Петербурга переживают не самые простые времена. В течение текущего года темпы роста оборота сферы общественного питания оказались очень слабыми - всего 29,3 миллиарда рублей. Поэтому бизнесмены решили поставить на паузу реализацию новую проектов, чтобы переждать трудности. Об этом 30 октября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Бизнес очень осторожно инвестирует в новые проекты ресторанной сферы. Многие игроки предпочитают ставить свои задумки на стоп. Однако есть и те, кто уверен, что любой кризис — это новые возможности, - пишет издание.

Рестораторы уверены, что инвестировать сейчас, особенно в крупные проекты - слишком большой и неоправданный риск. Если же и запускать крупные проекты, считают эксперты, то следует вкладываться не в массовость, а уникальность.