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НовостиОбщество30 октября 2022 10:08

Рестораторы Петербурга заморозили новые проекты из-за спада прибыли

Бизнесмены надеются пережить трудные времена
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Рестораторы Петербурга заморозили крупные проекты в ожидании лучших времен

Рестораторы Петербурга заморозили крупные проекты в ожидании лучших времен

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рестораторы Санкт-Петербурга переживают не самые простые времена. В течение текущего года темпы роста оборота сферы общественного питания оказались очень слабыми - всего 29,3 миллиарда рублей. Поэтому бизнесмены решили поставить на паузу реализацию новую проектов, чтобы переждать трудности. Об этом 30 октября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Бизнес очень осторожно инвестирует в новые проекты ресторанной сферы. Многие игроки предпочитают ставить свои задумки на стоп. Однако есть и те, кто уверен, что любой кризис — это новые возможности, - пишет издание.

Рестораторы уверены, что инвестировать сейчас, особенно в крупные проекты - слишком большой и неоправданный риск. Если же и запускать крупные проекты, считают эксперты, то следует вкладываться не в массовость, а уникальность.