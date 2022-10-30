Северное сияние наблюдали жители Ленобласти и Петербурга

Опытные охотники за явлением давали благоприятные прогнозы на выходные. Фото: t.me/astrophotoboloto

Жители Ленинградской области в очередной раз смогли полюбоваться Северным сиянием. За красивым природным явлением наблюдали с Финского залива рядом с Сосновым бором. Опытные охотники за сиянием поделились чудесными снимками в telegram-канале «Астро фото-болото».

Там же ранее сообщалось, что именно в ночь на 30 октября можно будет смотреть за Северным сиянием.

- На выходных ожидается несколько периодов слабых магнитных бурь, в результате прибытия солнечного ветра от трансэкваториальной корональной дыры. Северное сияние вероятно можно будет наблюдать до 57 градуса северной широты на горизонте и севернее. Луна не помешает наблюдениям, - говорилось в прогнозе.

В воскресенье тоже ожидаются благоприятные условия для наблюдения за Северным сиянием.