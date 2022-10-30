МЧС предупредило о шквалистом ветре в Петербурге 31 октября

Сильный ветер поднимется в Петербурге 31 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова штормит. Несмотря на то, что 30 октября 2022 года в Северной столице яркое солнце, ветер не дает насладиться погодой. В воскресенье порывы ветра достигают до 23 метров в секунду. В понедельник, 31 октября, ветер будет немного слабее, но все еще шквалистый. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС города на Неве.

- 31 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, - рассказали спасатели.

В таких погодных условиях следует быть осторожнее. Ветер может повалить деревья или слабо закрепленные конструкции. Поэтому парковать свои автомобили рядом с сухими деревьями или рекламными щитами не стоит.

Напомним, что с воскресенья в Петербурге сильно похолодало, температура воздуха всего плюс 3-5 градусов, к вечеру ожидается до 1-3 градусов тепла.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: