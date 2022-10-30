Мужчина в течение года насиловал 13-летнего приемного сына в Петербурге

Мужчину обвинили в изнасиловании пасынка-школьника в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина подозревается в том, что на протяжении года насиловал своего пасынка. 29 октября 2022 года в полицию Василеостровского района обратилась 35-летняя уроженка Тамбова, которая сейчас проживает в Северной столице. Она рассказала, что ее молодой муж насилует ее сына, которому сейчас 13 лет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина заявила на своего 26-летнего супруга. Как она утверждает, с сентября 2021 по октябрь 2022 года в квартире на улице Вадима Шефнера мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летнего сына, ученика 7 класса, - рассказал источник.

Подозреваемого в насилии пока что не задержали. Со слов женщины, ее супруг на данный момент находится в Москве.

Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.