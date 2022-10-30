Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем судостроителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

30 октября отмечается День судостроителя. С этим важным для Санкт-Петербурга праздником горожан поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что Северная столица является одним из основных городов страны, который укрепляет морскую мощь России - проектирует и строит суда и корабли, развивает науку, готовит кадры для отечественного флота. Свои поздравления градоначальник направил профессионалам этого дела.

- По указу Петра Великого было основано старейшее предприятие нашего города – Адмиралтейские верфи. Спустя три века Петербург сохраняет статус крупнейшего морского центра России. В нашем городе находится штаб-квартира Объединенной судостроительной корпорации, - рассказал Беглов.

Сегодня верфи Петербурга строят более 50 судов и кораблей различного класса. Так, в 2022 году покорять морские просторы отправилась отправилась уникальная, не имеющая аналогов в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».