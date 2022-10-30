Мобилизованных из Ленобласти отправили в районы боевого слаживания

В Ленинградской области состоялась отправка мобилизованных граждан в районы проведения боевого слаживания Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. Об этом 30 октября 2022 года рассказали в Министерстве обороны страны. Десятки военнослужащих присутствовали на торжественной церемонии, где им пожелали успехов.

- Я прошел подготовку. Все рассказали, всему научили. Экипировку тоже всю выдали, - рассказал один из мобилизованных.

Перед тем, как военнослужащих отправить в районны боевого слаживания, для них провели обучение, огневую и тактическую подготовку, где бойцы восстанавливали свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке. Также командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом.