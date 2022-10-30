Жители Петербурга возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Петербуржцы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий Фото: Олег ЗОЛОТО

30 октября 2022 года в Санкт-Петербурге вспомнили жертв политических репрессий. Горожане собрались на Троицкой площади, где в ходе торжественно-траурной церемонии возложили цветы и венки к Соловецкому камню. Всего в середине прошлого века массовым политическим репрессиям подверглись миллионы человек.

- Ни талант, ни заслуги перед Родиной не служили причиной для пощады. Каждому могли предъявить надуманные и даже абсурдные обвинения, - отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Глава парламента напомнил, что в День памяти политических репрессий важно вспомнить о тех трагических страницах истории нашей страны, когда людей необоснованно обвиняли в преступлениях, отправляли в ссылку, лишали жизни. Бельский подчеркнул, что недопустимо подвернуть это забвению и допустить повторения.