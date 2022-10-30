Парки и сады Петербурга закрыли из-за ураганного ветра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 30 октября 2022 года бушует сильный ветер. Из-за этого еще накануне вечером были закрыты городские сады и парки, чтобы избежать неприятных ситуаций и защитить горожан. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

- Во избежание неприятных ситуаций сады и парки закрыты для посещения со вчерашнего вечера. Ночью на город налетел шторм, разгонявший ветер до 23 метров в секунду, - сообщили в комитете.

Несмотря на то, что ветер очень сильный, большого ущерба городу он не принес. На данный момент известно о двух случаях падения деревьев: на Весельной улице дерево упало на проезжую часть и повредило припаркованные машины, а в Колпино на проспекте Ленина рухнуло два дерево. Одно из них проломило крышу общественного туалета, второе повисло на проводах.