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НовостиПроисшествия30 октября 2022 13:34

Парки и сады Петербурга закрыли из-за ураганного ветра

Во время шторма сила ветра достигала 23 метров в секунду
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Парки и сады Петербурга закрыли из-за ураганного ветра

Парки и сады Петербурга закрыли из-за ураганного ветра

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 30 октября 2022 года бушует сильный ветер. Из-за этого еще накануне вечером были закрыты городские сады и парки, чтобы избежать неприятных ситуаций и защитить горожан. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

- Во избежание неприятных ситуаций сады и парки закрыты для посещения со вчерашнего вечера. Ночью на город налетел шторм, разгонявший ветер до 23 метров в секунду, - сообщили в комитете.

Несмотря на то, что ветер очень сильный, большого ущерба городу он не принес. На данный момент известно о двух случаях падения деревьев: на Весельной улице дерево упало на проезжую часть и повредило припаркованные машины, а в Колпино на проспекте Ленина рухнуло два дерево. Одно из них проломило крышу общественного туалета, второе повисло на проводах.