Количество коронавирусных коек сократили в больницах Петербурга

В Петербурге продолжают сокращать количество COVID-коек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге распространение коронавируса становится все меньше. Горожане болеют реже, тяжелых случаев также стало меньше. Поэтому власти города приняли решение о сокращении количества коронавирусных коек в больницах. Об этом сообщается 30 октября 2022 года в эпидемической справке администрации Северной столицы.

- На 30 октября в Петербурге развернуто чуть менее 2 тысяч коек. Неделю назад запас составлял 2,1 тысячи мест, - говорится в справке.

Из всего коечного фонда на данный момент занято почти 1,5 тысячи мест. В реанимации находятся 147 зараженных коронавирусом, еще 39 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении почти 5 тысяч человек.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 469 новых случаев заражения ковидом.