Мужчине прострелили пах возле кафе под Петербургом

Молодому мужчине прострелили пах у кафе в Новом Девяткино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом в Новом Девяткино произошла потасовка со стрельбой, которая закончилась для 27-летнего местного жителя в больнице. Инцидент случился в кафе на Арсенальной улице в четвертом часу ночи 30 октября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Ночью мужчина пришел в кафе и сделал заказ. В это время в заведении находились вдвое пьяных молодых людей, которые откровенно хамили сотруднице. Посетитель сделал парням замечание, на что они предложили ему "выйти", - рассказал источник.

На улице один из парней достал пистолет и дважды выстрелил в мужчину, после чего сбежали. Сотрудники кафе сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины ранения предплечья и паха, после чего госпитализировали его в Токсовскую больницу. Так как оружие было травматическое, после оказания помощи пациента отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулиганов разыскивают.