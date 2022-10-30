Мужчину забили насмерть в «резиновой» квартире в Петербурге

Мигранта забили до смерти в «резиновой» квартире в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант погиб в одной из "резиновых" квартир. Его забили соотечественники, с которыми он вместе проживал. Трагедия произошла 28 октября 2022 года в квартире дома 56 по улице Костюшко. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В квартире был обнаружен труп 30-летнего мигранта. На его теле и голове было множество гематом. Известно, что мужчина прибыл в Россию для работы, жил здесь с апреля и был зарегистрирован на улице Есенина, - рассказал источник.

Сотрудники полиции задержали в квартире трех человек и доставили их в отделение для разбирательства. Один из них оказался нелегалом. Известно, что двое подозреваемых сбежали из квартиры. На данный момент их разыскивают правоохранители.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.