Редкого арктического воробья заметили на берегу Финского залива под Петербургом

На берегу Финского залива горожане заметили редкого арктического воробья / Фото: Каждой твари по паре

По всей видимости, зима совсем скоро придет в Санкт-Петербург. Под городом на берегу Финского залива заметили редкого арктического воробья. Птичка считается предвестником морозов. Об этом 30 октября 2022 года рассказал биолог Павел Глазков.

- На побережье Финского залива, в районе поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области появилась первая пуночка или арктический воробей. Птичка внешне похожа на воробья, но в окрасе ее преобладает белый цвет, - рассказал специалист.

Эти птицы гнездятся за Полярным кругом. В наши широтах бывают только осенью, и то пролетом. В это время пуночки отправляются на зимовку в Центральную Азию, или даже в Северную Африку. Птицы покидают свои гнезда вплоть до наступления морозов. А если зима будет теплой, то пуночки могут остаться, и перезимовать в наших краях.