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НовостиПроисшествия30 октября 2022 16:30

Штормовой ветер повалил деревья и заборы в Петербурге 30 октября

Пострадали несколько машин, а также крыш
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Штормовой ветер повалил деревья и заборы в Петербурге 30 октября

Штормовой ветер повалил деревья и заборы в Петербурге 30 октября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный ветер навел шороху в Санкт-Петербурге. В ночь на 30 октября 2022 года налетевший шторм разогнал ветер до 23 метров в секунду. Под это натиском не устояли деревья, заборы и крыши. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Одно дерево упало на проезжую часть у дома 6 по Весельной улице. Пострадали припаркованные машины. Еще два дерево упали в сквере Коммуны в Колпино, проломив крышу общественного туалета, а также повиснув на проводах, - рассказали в комитете.

На 2-м Муринском проспекте и на Железноводской улице на тротуар упал забор. На Пулковском шоссе ветром разбросало водоналивные ограждения по проезжей части. В Пушкине на Ленинградской улице ветром сорвало крышу с павильона ожидания общественного транспорта.