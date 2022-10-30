Штормовой ветер повалил деревья и заборы в Петербурге 30 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный ветер навел шороху в Санкт-Петербурге. В ночь на 30 октября 2022 года налетевший шторм разогнал ветер до 23 метров в секунду. Под это натиском не устояли деревья, заборы и крыши. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Одно дерево упало на проезжую часть у дома 6 по Весельной улице. Пострадали припаркованные машины. Еще два дерево упали в сквере Коммуны в Колпино, проломив крышу общественного туалета, а также повиснув на проводах, - рассказали в комитете.

На 2-м Муринском проспекте и на Железноводской улице на тротуар упал забор. На Пулковском шоссе ветром разбросало водоналивные ограждения по проезжей части. В Пушкине на Ленинградской улице ветром сорвало крышу с павильона ожидания общественного транспорта.