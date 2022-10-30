Более 1 тонны некачественной молочной продукции изъяли из магазинов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Роспотребнадзора Санкт-Петербурга постоянно следят за качеством мясных и молочных продуктов, которые поступают на прилавки магазинов. За 9 месяцев текущего года было проведено исследование более 2 тысяч проб продукции. Об этом в ведомстве рассказали 30 октября 2022 года.

- Особое внимание при этом должно быть уделено контролю рисков возможного загрязнения сырья и пищевой продукции посторонними включениями химической и микробной этиологии, как со стороны производителей и продавцов, так и органов государственного контроля и надзора, - рассказали в управлении.

Из проверенных продуктов в 8% случаях были несоответствия по физико-химическим показателям, в 2% по микробиологическим показателям. Также было изъято из оборота более 1 тонны молочной продукции.

Контроль за качеством и безопасностью молочной продукции, реализуемой на потребительском рынке Санкт-Петербурга продолжается.