Беглов поздравил коллектив БКЗ «Октябрьский» с 55-летием

Александр Беглов поздравил Эмму Лавринович и коллектив с 55-летием БКЗ «Октябрьский» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых известных концертных залов Санкт-Петербурга отмечает юбилей - БКЗ "Октябрьский" исполнилось 55 лет. В честь этого прошел концерт "Звезды - с любовью!". В губернатор Александр Беглов поздравил директора и художественного руководителя Эмму Лавринович и коллектив БКЗ с праздником. Об этом 30 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- Наш любимый концертный зал отмечет 55-й день рождения. Он был открыт в 1967 году. Первый концерт был посвящен строителям, которые построили этот зал, - отметил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что именно на сцене "Октябрьского" отмечаются самые значимые государственные, городские и профессиональные праздники.

- Вы легендарный человек, - обратился губернатор к Лавринович. - Я знаю, что для Вас главная оценка труда – это полный зал зрителей и самые громкие аплодисменты артистам. Пусть так будет всегда.