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НовостиОбщество30 октября 2022 17:11

Беглов поздравил коллектив БКЗ «Октябрьский» с 55-летием

По случаю юбилея дан концерт «Звезды – с любовью!»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Беглов поздравил Эмму Лавринович и коллектив с 55-летием БКЗ «Октябрьский»

Александр Беглов поздравил Эмму Лавринович и коллектив с 55-летием БКЗ «Октябрьский»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых известных концертных залов Санкт-Петербурга отмечает юбилей - БКЗ "Октябрьский" исполнилось 55 лет. В честь этого прошел концерт "Звезды - с любовью!". В губернатор Александр Беглов поздравил директора и художественного руководителя Эмму Лавринович и коллектив БКЗ с праздником. Об этом 30 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- Наш любимый концертный зал отмечет 55-й день рождения. Он был открыт в 1967 году. Первый концерт был посвящен строителям, которые построили этот зал, - отметил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что именно на сцене "Октябрьского" отмечаются самые значимые государственные, городские и профессиональные праздники.

- Вы легендарный человек, - обратился губернатор к Лавринович. - Я знаю, что для Вас главная оценка труда – это полный зал зрителей и самые громкие аплодисменты артистам. Пусть так будет всегда.