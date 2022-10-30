Большую змею заметили в фуд-корте в ТЦ «Галерея» в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
Неугомонный обладатель змей из Санкт-Петербурга, который раньше шокировал публику в метро, решил "порадовать" посетителей ТЦ "Галерея". В воскресенье, 30 октября 2022 года, большую темно-бордовую змею заметили в фуд-корте торгового центра. Хозяин просто отпустил поползать змею по полу, пугая отдыхающих. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.
- Молодой человек записал на видео эпатажный выгул змеи в зоне питания ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте, - сообщили очевидцы.
На кадрах видно, как змея ползает рядом с людьми. Некоторые посетители решили даже сфотографироваться с ней. Но не все оказались рады такому соседству.
- Куда смотрит охрана и полиция, совсем о людях не думают, - возмутились пользователи соцсетей.
- Заберите у него змей уже, хочешь разводить эту гадость - разводи, но зачем в общественные места их с собой таскать?