Большую змею заметили в фуд-корте в ТЦ «Галерея» в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Неугомонный обладатель змей из Санкт-Петербурга, который раньше шокировал публику в метро, решил "порадовать" посетителей ТЦ "Галерея". В воскресенье, 30 октября 2022 года, большую темно-бордовую змею заметили в фуд-корте торгового центра. Хозяин просто отпустил поползать змею по полу, пугая отдыхающих. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

- Молодой человек записал на видео эпатажный выгул змеи в зоне питания ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте, - сообщили очевидцы.

На кадрах видно, как змея ползает рядом с людьми. Некоторые посетители решили даже сфотографироваться с ней. Но не все оказались рады такому соседству.

- Куда смотрит охрана и полиция, совсем о людях не думают, - возмутились пользователи соцсетей.

- Заберите у него змей уже, хочешь разводить эту гадость - разводи, но зачем в общественные места их с собой таскать?